Т Маркет Каталог Брошура 28 Октомври – 03 Ноември 2025 и 21 Октомври – 27 Октомври 2025

В новата брошура на Т Маркет ще откриете: Шарени ябълки кг – цена 1,49 лв.; Бял боб или нахут КРЪСТЕВ буркан, 540 г (1 кг = 3.69 лв.) – цена 1,99 лв.; 3/4 Масло PRESIDENT 60% масленост, 200 г – цена 4,99 лв.; Шоколад ROSHEN различни видове, 29 – 33 г (1 кг = до 20.35 лв.) – цена 0,59 лв.; Свински бут без кост, вакуум, кг – цена 6,49 лв.; Пастет АПЕТИТ фамилна+, 300 г (1 кг = 6 .64 лв.) – цена 1,99 лв.; Кисело мляко ДОМЛЯН 3.6%, 500 г (1 кг = 2 .98 лв.) – цена 1,49 лв.; Краве сирене ДИМИТЪР МАДЖАРОВ ЗНП, 700 г (1 кг = 17.85 лв.) – цена 12,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

