Т Маркет Каталог Брошура 27 Януари – 02 Февруари 2026 и 20 Януари – 26 Януари 2026

В новия каталог брошура на Т Маркет ще откриете: Шоколад MILKA млечен, bubbly млечен, цял лешник, 90 – 95 г (1 кг = до 12.45 €) – цена 1.12 €; Краве масло FARM MILK 82% 200 г (1 кг = 6.45 €) – цена 1.29 €; Мед пчелен натурален ПЧЕЛИНЪ 900 г (1 кг = 5.55 €) – цена 4.99 €; Портокали кг – цена 0.76 €; Свински бут без кост, вакуум, кг – цена 2.99 €; Моцарела FORMAGIA 125 г (1 кг = 7.92 €) – цена 0.99 €; Свежо сирене ЧИФЛИКЪ кутия, кг – цена 3.57 €; Капсули NESCAFE DOLCE GUSTO различни видове, 30 бр. (1 бр = 0.29 €) – цена 8,69 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

