Т Маркет Каталог Брошура 26 Август – 01 Септември 2025 и 19 Август – 25 Август 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Червени чушки кг – цена 2,79 лв.; Слънчогледово олио КЛАС 1 л – цена 2,49 лв.; Банани кг – цена 1,99 лв.; Захар СЛАДЕЯ бяла, кристална, 1 кг – цена 1,29 лв.; Български пресни картофи кг – цена 0,88 лв.; Бяло саламурено сирене САЯНА кг – цена 11,99 лв.; Сладолед GALAXY Ball ванилия, шоколад, 73 г (1 кг = 13 .57 лв.) – цена 0,99 лв.; Моцарела FORMAGIA различни видове, 125 г (1 кг = 15.92 лв.) – цена 1,99 лв.; Кафе NOVA BRASILIA класик, 450 г (1 кг = 25.54 лв.) – цена 11,49 лв. и много други.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 26 Август – 01 Септември 2025

Т Маркет Каталог Брошура 19 Август – 25 Август 2025

Т Маркет Брошура Училище 19 Август – 17 Септември 2025