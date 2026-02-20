Т Маркет Каталог Брошура 24 Февруари – 02 Март 2026 и 17 Февруари – 23 Февруари 2026

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: какаово блокче (различни видове, 100 г, 0,66 €); банани (кг, 0,96 €); български картофи (кг, 0,30 €); свинска плешка без кост, вакуум (кг, 2,91 €); краве сирене САЯНА (вакуум, кг, 5,62 €); кашкавал от краве мляко ПОЛИННА (750 г, 5,11 €); пиле Лудогорско мариновано печено (бр., 5,11 €); кисело мляко САЯНА 2% ЗНП (400 г, 0,50 €); червени домати (кг, 1,89 €); консерва боб DONNA PUPETTA (различни видове, 400 г, 0,51 €) и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

