Т Маркет Каталог Брошура 23 Декември – 29 Декември 2025 и 16 Декември – 22 Декември 2025 и Каталог Коледа 2025

В новата брошура на Т Маркет ще откриете: Кашкавал от краве мляко ПОЛИННА 1.5 кг (1 кг = 13 .33 лв.) — цена 19,99 лв.; Бонбони MERCI 400 г – цена 15,99 лв.; 3/4 Масло PRESIDENT 60% масленост, 200 г (1 кг = 24.95 лв.) – цена 4,99 лв.; Свински врат без кост, вакуум, кг – цена 7,99 лв.; Шоколад ROSHEN различни видове, 29 – 33 г (1 кг = до 20.35 лв.) – цена 0,59 лв.; Портокали кг – цена 1,59 лв.; Краве сирене МАДЖАРОВ ЗНП, 700 г (1 кг = 17.85 лв.) – цена 12,49 лв.; Точени кори BELLA 400 г (1 кг = 6.23 лв.) – цена 2,49 лв.; Кафе капсули NESCAFE DOLCE GUSTO различни видове, 16 бр. (1 бр. = 0.62 лв.) – цена 9,99 лв. и много други.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

