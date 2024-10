Т Маркет Каталог Брошура 22 Октомври – 28 Октомври 2024 и 15 Октомври – 21 Октомври 2024

В новия каталог-брошура на магазини Т Маркет ще откриете: Краве масло DEUTSCHE MARKENBUTTER 250 г – цена 5,49 лв.; Разтворимо кафе NESCAFE 3in1, различни видове, 8 – 16,5 г – цена 0,30 лв.; Спагети или макарони WELL DONE от 100% твърда пшеница, различни видове, 500 г – цена 1,79 лв.; Замразен микс моркови и грах WELL DONE 400г – цена 2,29 лв.; Зърнени ядки EXTRA LINE ечемичени, смес зърнени, овесени , 400 г – цена 1,49 лв.; Снакс от водорасли WELL DONE уасаби, сол, 12 г – цена 2,99 лв.; Свинско кюфте или кебапче МЕСНИ ИЗКУШЕНИЯ Стара планина, 480 г – цена 5,99 лв.; Свинска наденица МЕСНИ ИЗКУШЕНИЯ Стара планина, 550 г – цена 5,99 лв.; Пилешко филе МК СВИЛЕНГРАД на жулиени мариновани, 500 г – цена 6,99 лв.; Замразени панирани пилешки филенца 400 г – цена 3,99 лв.; Колбас КОЛБАСО Хамбургски, Телешки, Камчия, 800 г – цена 3,99 лв.; Луканка Джумайска или Бански старец МОЛЕРИТЕ 220 г – цена 9,99 лв.; Салам луканков FAVORELLI слайс, 200 г – цена 1,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 22 Октомври – 28 Октомври 2024

Т Маркет Каталог Брошура 15 Октомври – 21 Октомври 2024

Т Маркет Каталог Брошура Благодаря 02 Октомври – 22 Октомври 2024

Т Маркет Каталог Брошура 30 Септември – 28 Октомври 2024