Т Маркет Каталог Брошура 21 Октомври – 27 Октомври 2025 и 14 Октомври – 20 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Кроасан -35% BREAMORE – цена 0,29 лв.; Салам KOSTELEC Highland, 700 г (1 кг = 14.28 лв.) – цена 9,99 лв.; Банани кг – цена 1,99 лв.; Натурален пчелен мед ПЧЕЛИНЪ 900 г (1 кг = 11.10 лв.) – цена 9,99 лв.; Свежо сирене ЧИФЛИКЪ кутия, кг – цена 6,99 лв.; Краве масло FARM MILK 82%, 200 г (1 кг = 18.45 лв.) – цена 3,69 лв.; Свинска плешка без кост, вакуум, кг – цена 5,99 лв.; Колбас КОЛБАСО хамбургски, телешки, камчия, 750 г (1 кг = 5.32 лв.) – цена 3,99 лв.; Кашкавал от краве мляко СОКОЛОВО кг – цена 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 21 Октомври – 27 Октомври 2025

Т Маркет Каталог Брошура 14 Октомври – 20 Октомври 2025

Т Маркет Каталог Брошура 29 Септември – 26 Октомври 2025