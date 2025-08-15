Т Маркет Каталог Брошура 19 Август – 25 Август 2025 и 12 Август – 18 Август 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: ﻿Български пресни картофи ﻿1 кг – цена 0,79 лв.; Краве сирене ЧИФЛИКЪ кутия, кг – цена 6,99 лв.; Шоколад MILKA млечен, bubbly Млечен, Oreo сандвич, 90 – 92 г (1 кг = до 27.67 лв.) – цена 2,49 лв.; Свинска плешка без кост, кг – цена 6,49 лв.; Кашкавал от краве мляко BELIISA 400 г (1 кг = 17.48 лв.) – цена 6,99 лв.; Слънчогледово олио EXTRA LINE 1 л – цена 2,39 лв.; Яйца размер L, 10 бр. (1 бр. = 0.38 лв.) – цена 3,79 лв.; Пудинг MIO&RIO различни видове, 200 г (1 кг = 3.95 лв.) – цена 0,79 лв. и много други.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

