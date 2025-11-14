Т Маркет Каталог Брошура 18 Ноември – 24 Ноември 2025 и 11 Ноември – 17 Ноември 2025

В новата брошура на Т Маркет ще откриете: Петрохан Стефанов, кг – цена 10,99 лв. / 5,62 €; DIVELLA Спагети или макарони, различни видове, 500 г – цена 1,59 лв. / 0,81 €; HAPPY TAILS Консервирана храна за куче, различни видове, 1,25 кг – цена 2,79 лв. / 1,43 €; DOVE Сапун, различни видове, 90 г – цена 1,69 лв. / 0,86 €; Димитър Маджаров Краве сирене, 700 г – цена 12,49 лв. / 6,39 €; OLYMPUS Прясно мляко, 3,7%, 1 л – цена 2,79 лв. / 1,43 €; ROSHEN Шоколад bubble, различни видове, 80 г – цена 1,89 лв. / 0,97 €; NOVA BRASILIA Кафе, различни видове, 200 г – цена 8,49 лв. / 4,35 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 18 Ноември – 24 Ноември 2025

Т Маркет Каталог Брошура 11 Ноември – 17 Ноември 2025

