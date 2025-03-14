Т Маркет Каталог Брошура 18 Март – 24 Март 2025 и 11 Март – 17 Март 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Олио EXTRA LINE слънчогледово, 1 л – цена 2,29 лв.; Захар IZZI 1 кг – цена 0,99 лв.; Кисело мляко БУЛГАРЧЕ 2%, 400 г (1 кг = 2.48 лв.) – цена 0,99 лв.; Български картофи кг – цена 0,99 лв.; Пауч за котки FELIX ﻿различни видове, 4 x 85 г (1 кг = 8.21 лв.) – цена 2,79 лв.; Български картофи кг – цена 0,99 лв.; Вафли БОРОВЕЦ различни видове, 21 – 24 бр., 550 – 630 г (1 кг = до 7.80 лв.) – цена 4,29 лв.; Краве масло FARM MILK 82%, 200 г (1 кг = 24.95 лв.) – цена 4,99 лв.; Кафе NOVA BRASILIA различни видове, 200 г (1 кг = 28.95 лв.) – цена 5,79 лв.; Свинска плешка без кост, кг – цена 5,99 лв.; Кафе NOVA BRASILIA различни видове, 200 г (1 кг = 28.95 лв.) – цена 5,79 лв.; Бяло саламурено сирене САЯНА кг – цена 11,99 лв. и много други.

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Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

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