Т Маркет Каталог Брошура 17 Февруари – 23 Февруари 2026 и 10 Февруари – 16 Февруари 2026

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Пилешко бутче МЕСНИ ИЗКУШЕНИЯ кг – цена 1,73 €; Български картофи кг – цена 0,33 €; Банани кг – цена 1.02 €; Свински врат без кост, вакуум, кг – цена 3,57 €; Шоколад MILKA млечен, bubbly млечен, цял лешник, 90 – 95 г (1 кг = до 11.34 €) – цена 1,02 €; Капсули NESCAFE DOLCE GUSTO различни видове, 30 бр. (1 бр. = 0.29 €) – цена 8,49 €; Крема сирене PHILADELPHIA натурално, 300 г (1 кг = 10.20 €) – цена 3,06 €; Краве масло DEUTSCHE MARKENBUTTER 250 г (1 кг = 10.20 €) – цена 2,55 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

