Т Маркет Каталог Брошура 16 Септември – 22 Септември 2025 и 09 Септември – 15 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Шарени ябълки кг – цена 1,79 лв.; Краве сирене ЧИФЛИКЪ кутия, с високо водно съдържание, кг – цена 6,99 лв.; Захар IZZI 1 кг – цена 1,19 лв.; Краве масло FARM MILK 82%, 200 г (1 кг = 14 .95 лв.) – цена 2,99 лв.; Свински бут без кост, 1 кг – 6,99 лв.; Кроасан BREAMORE различни видове, 55 г (1 кг = 7.10 лв.) – цена 0,39 лв.; Вафла БОРОВЕЦ различни видове, 45 – 55 г (1 кг = до 10.00 лв.) – цена 0,45 лв.; Български пресни картофи кг – цена 0,79 лв. и много други.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 16 Септември – 22 Септември 2025

Т Маркет Каталог Брошура 09 Септември – 15 Септември 2025

Т Маркет Брошура Училище 19 Август – 17 Септември 2025