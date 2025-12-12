Т Маркет Каталог Брошура 16 Декември – 22 Декември 2025 и 09 Декември – 15 Декември 2025

В новата брошура на Т Маркет ще откриете: Мандарини Клементини кг — цена 1,69 лв.; Шоколад ROSHEN bubble, различни видове, 80 г Редовна цена за 1 бр. = 3.19 лв. — цена 3,19 лв.; Бонбони LINDOR различни видове, 200 г (1 кг = 49.95 лв.) – цена 9,99 лв.; Кафе NOVA BRASILIA класик, 2 х 450 г – цена 20,99 лв.; Бадем печен кг – цена 19,99 лв.; Краве масло PRESIDENT 82%, 200 г (1 кг = 29.95 лв.) – цена 5,99 лв.; Свинско контрафиле вакуум, кг – цена 7,99 лв.; Краве сирене САЯНА вакуум, кг – цена 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

