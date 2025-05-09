Т Маркет Каталог Брошура 13 Май – 19 Май 2025 и 06 Май – 12 Май 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Кисело мляко 2%, 400 г (1 кг = 0.73 лв.) – цена 0,29 лв.; Кашкавал от краве мляко ЕЛИ кг – цена 9,99 лв.; Вафла FAMILY Solo, какао, 45 г (1 кг = 7 .78 лв.) – цена 0,35 лв.; Олио КАЛИАКРА слънчогледово, 1 л – цена 2,99 лв.; Розов домат кг – цена 2,99 лв.; Свински бут без кост, кг – цена 6,99 лв.; Колбас КОЛБАСО хамбургски, телешки, камчия, 500 г (1 кг = 5.98 лв.) – цена 2,99 лв.; Сладолед FAMILIA GRAND различни видове, 433 – 461 г (1 кг = до 12.68 лв.) – цена 5,49 лв.; Бонбони MERCI различни видове, 250 г (1 кг = 35.96 лв.) – цена 8,99 лв. и много други.

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Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

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