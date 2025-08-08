Т Маркет Каталог Брошура 12 Август – 18 Август 2025 и 05 Август – 11 Август 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Петрохан СТЕФАНОВ кг – цена 10,99 лв.; Захар СЛАДЕЯ бяла, кристална,

1 кг – цена 1,29 лв.; Краве масло FARM MILK 82%, 200 г (1 кг = 14.95 лв.) – цена 2,99 лв.; Бяло саламурено сирене СОКОЛОВО

обезмаслено, кг – цена 6,99 лв.; Бонбони LINDOR различни видове, 200 г (1 кг = 64.95 лв.) – цена 12,99 лв.; Сладолед MELTEZ ROYALLER различни видове, 524 г (1 кг = 5.71 лв.) – цена 2,99 лв.; Пауч за котки FELIX различни видове, 4 х 85 г (1 кг = 6.98 лв.) – цена 2,79 лв.; Луканка Джумайска или Бански старец МОЛЕРИТЕ 220 г (1 кг = 45.41 лв.) – цена 9,99 лв. и много други.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

