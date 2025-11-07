Т Маркет Каталог Брошура 11 Ноември – 17 Ноември 2025 и 04 Ноември – 10 Ноември 2025

Публикувано в на 7 ноември 2025 admin

В новата брошура на Т Маркет ще откриете: Бонбони MERCI -29% различни видове – цена 8,99 лв.; Краве масло PRESIDENT 200 г (1 кг = 29.95 лв.) – цена 5,99 лв.; Банани кг – цена 1,99 лв.; Пилешко бутче МЕСНИ ИЗКУШЕНИЯ кг – цена 3,49 лв.; Кафе LAVAZZA crema е gusto, 2 x 250 г (1 кг = 33.98 лв.) – цена 16,99 лв.; Кюфте или кебапче печено, 4 бр. в оп. (цена за 4 бр. в оп. = 2.36 лв.) (1 оп. = 1.21 EUR) В цената не е включена опаковка – цена 0,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 11 Ноември – 17 Ноември 2025

Т Маркет Каталог Брошура 04 Ноември – 10 Ноември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Кауфланд Каталог Брошура 10 Ноември – 16 Ноември 2025 и 03 Ноември – 09 Ноември 2025 Кауфланд Каталог Брошура 10 Ноември – 16 Ноември 2025 и 03 Ноември – 09 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: Пастърма натурална от свинско контрафиле, кг - цена ...
Билла Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 Билла Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Домати червени, 1 кг - цена 2,79 лв.; Свински бут ...
HIT Max Каталог Брошура 13 Ноември – 19 Ноември 2025 и 06 Ноември – 12 Ноември 2025 HIT Max Каталог Брошура 13 Ноември – 19 Ноември 2025 и 06 Ноември – 12 Ноември 2025

В новата брошура на HIT Max ще откриете: Филе Елена/пастърма Пловдив Димитър Маджаров слайс, 120 г - ...