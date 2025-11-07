Т Маркет Каталог Брошура 11 Ноември – 17 Ноември 2025 и 04 Ноември – 10 Ноември 2025

В новата брошура на Т Маркет ще откриете: Бонбони MERCI -29% различни видове – цена 8,99 лв.; Краве масло PRESIDENT 200 г (1 кг = 29.95 лв.) – цена 5,99 лв.; Банани кг – цена 1,99 лв.; Пилешко бутче МЕСНИ ИЗКУШЕНИЯ кг – цена 3,49 лв.; Кафе LAVAZZA crema е gusto, 2 x 250 г (1 кг = 33.98 лв.) – цена 16,99 лв.; Кюфте или кебапче печено, 4 бр. в оп. (цена за 4 бр. в оп. = 2.36 лв.) (1 оп. = 1.21 EUR) В цената не е включена опаковка – цена 0,59 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 11 Ноември – 17 Ноември 2025

Т Маркет Каталог Брошура 04 Ноември – 10 Ноември 2025