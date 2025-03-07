Т Маркет Каталог Брошура 11 Март – 17 Март 2025 и 04 Март – 10 Март 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Пиле тарелка, охладено, кг – цена 3,99 лв.; Oлио EXTRA LINE слънчогледово 1 л – цена 2,59 лв; Разтворимо кафе NESCAFE, Classic, 250 (1 кг = 47 .96 лв.) – цена 11,99 лв.; Разтворимо кафе JACOBS 3 в 1, плик, 10 x 18 г (1 кг = 19.95 лв.) – цена 3,59 лв.; Свински бут без кост, кг – цена 6,49 лв.; Петрохан СТЕФАНОВ ﻿кг – цена 12,99 лв.; Банани кг – цена 1,49 лв.; Захар ЗАХИРА кристална, 1 кг – цена 1,19 лв.; Краве сирене МАДЖАРОВ ЗНП, 700 г (1 кг = 17.85 лв.) – цена 12,49 лв.; Кисело мляко БОЖЕНЦИ 4%, 400 г (1 кг = 3.63 лв.) – цена 1,45 лв.; Консервирана храна за кучета HAPPY TAILS, различни видове, 1.25 кг (1 кг = 2.24 лв.) – цена 2,79 лв. и много други.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 11 Март – 17 Март 2025

Т Маркет Каталог Брошура 04 Март – 10 Март 2025