Т Маркет Каталог Брошура 10 Февруари – 16 Февруари 2026 и 03 Февруари – 09 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Т Маркет ще откриете: Шоколад DOLOMITELLO различни видове, 90 г – цена 0,79 €; Свинска плешка без кост, вакуум, кг – цена 2,79 €; Прясно мляко MIZO 1.5%, 1 л – цена 1,02 €; Краве сирене МАДЖАРОВ ЗНП, 700 г (1 кг = 9.13 €) – цена 6,39 €; Домати SARA на кубчета, 400 г (1 кг = 1.25 €) – цена 0,50 €; Кафе NOVA BRASILIA класик, 450 г (1 кг = 12.49 €) – цена 5,62 €; Бонбони MERCI различни видове, 250 г (1 кг = 18.36 €) – цена 5,49 €; Бисквити РОДЕН КРАЙ обикновени, 120 г Редовна цена за 1 бр. = 0.84 € – цена 0,84 €; Вафли РОДЕН КРАЙ обикновени, 375 г Редовна цена за 1 бр. = 2.14 € – цена 2,14 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

