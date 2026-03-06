Т Маркет Каталог Брошура 10 Март – 16 Март 2026 и 03 Март – 09 Март 2026

В новата брошура на T Market ще откриете: Петрохан СТЕФАНОВ кг – цена 5,11 €; Български краставици кг – цена 2,29 €; Кафе NOVA BRASILIA класик, 450 г – цена 5,11 €; Свинска плешка без кост, вакуум, кг – цена 2,80 €; Пиле + 2 бутчета охладено, тарелка, кг – цена 2,55 €; Краве масло PRESIDENT 82%, 200 г – цена 2,55 €; Краве сирене МАДЖАРОВ ЗНП, 700 г (1 кг = 9.13 €) – цена 6,39 €; Олио КАЛИАКРА слънчогледово, 1 л – цена 1,42 €; Пиле Лудогорско мариновано печено, бр. – цена 5,11 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

