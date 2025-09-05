Т Маркет Каталог Брошура 09 Септември – 15 Септември 2025 и 02 Септември – 08 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Краве масло PRESIDENT 82%, 200 г (1 кг = 29.95 лв.) – цена 5,99 лв.; Кисело мляко ДОМЛЯН 2%, 500 г (1 кг = 2.78 лв.) – цена 1,39 лв.; Кашкавал от краве мляко ПОЛИННА 1.5 кг (1 кг = 13.33 лв.) – цена 19,99 лв.; Само на 09-10.09 -41% 1.69 ЛВ. 0.99 0.51 ЛВ.; Кифлички ТИМС различни видове, 250 г (1 кг = 7.96 лв.) -43% 3.55 ЛВ. 1.99 1.02 ЛВ. -18% 15.89 ЛВ. 12.99 6.64 ЛВ. € без кост, кг -30% 17.99 ЛВ. 12.49 6.39 ЛВ. € Краве сирене МАДЖАРОВ ЗНП, 700 г (1 кг = 17.85 лв.) кен, 500 мл (1 л = 2.09 лв.) – цена 0,99 лв.; Брашно EXTRA LINE тип 650, 1 кг – цена 0,89 лв.; Български пресни картофи кг – цена 0,69 лв.; Олио OPTIMA LINIJA слънчогледово, 1 л – цена 2,39 лв. и много други.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

