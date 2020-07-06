Т Маркет Каталог Брошура 07 Юли – 13 Юли 2020

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Краве масло President 82%, 200 гр – цена 3,79 лв.; Разтворимо кафе Jacobs 3в1 плик, 20×18 гр – цена 4,49 лв.; Бира Barley 4%, 500 мл кен – цена 0,59 лв.; Парти грил Reno, мощност 800 W – цена 19,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров БДС, 420 гр – цена 7,89 лв.; Слънчогледово олио Optima Linija, 1 л – цена 1,85 лв. и много други.

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Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.maximabulgaria.bg



Т Маркет Каталог София 07 Юли – 13 Юли 2020



Т Маркет Каталог Пловдив 07 Юли – 13 Юли 2020



Т Маркет Национална Брошура 07 Юли – 13 Юли 2020