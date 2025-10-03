Т Маркет Каталог Брошура 07 Октомври – 13 Октомври 2025 и 30 Септември – 06 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Домати FIORINO рязани, 400 г (1 кг = 2.73 лв.) – цена 1,09 лв.; Кафе капсули NESCAFE DOLCE GUSTO различни видове, 16 бр. (1 бр. = 0.57 лв.) – цена 8,99 лв.; Шоколад ROSHEN различни видове, 29 – 33 г (1 кг = до 20.35 лв.) – цена 0,59 лв.; Пиле тарелка, кг – цена 4,99 лв.; Български кромид лук кг – цена 0,69 лв.; Пилешко филе, кг – цена 8,99 лв.; Свинска плешка без кост, кг – цена 5,99 лв.; Краве масло FARM MILK 82%, 200 г (1 кг = 19.95 лв.) – цена 3,99 лв.; Пиле Лудогорско мариновано печено, бр. – цена 10,99 лв.; Свинска шунка от бут парче, вакуум, кг – цена 9,99 лв. и много други.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 07 Октомври – 13 Октомври 2025

Т Маркет Каталог Брошура 30 Септември – 06 Октомври 2025

Т Маркет Каталог Брошура 22 Септември – 12 Октомври 2025

Т Маркет Каталог Брошура 29 Септември – 26 Октомври 2025