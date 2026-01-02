Т Маркет Каталог Брошура 06 Януари – 12 Януари 2026 и 30 Декември 2025 – 05 Януари 2026

В новата брошура на Т Маркет ще откриете: Шоколад MILKA млечен, bubbly млечен, цял лешник, 90 – 95 г (1 кг = до 13.00 €) — цена 2,29 лв.; Кашкавал от краве мляко ПОЛИННА 750 г (1 кг = 6.82 €) – цена 9,99 лв.; Краве масло FARM MILK 82%, 200 г (1 кг = 7.65 €) – цена 2,99 лв.; Олио КАЛИАКРА слънчогледово, 1 л – цена 2,79 лв.; Макарони ЗЛАТЕН КЛАС различни видове, 400 г, (1 кг = 1.00 €) – цена 0,79 лв.; Свинска плешка без кост, вакуум, кг – цена 5,99 лв.; Кисело мляко ВЕРЕЯ 4.5%, 400 г (1 кг = 1.78 €) – цена 1,39 лв.; Домати SARA на кубчета, 400 г – цена 0,99 лв.; Пиле Лудогорско мариновано печено, бр. – цена 10,99 лв.; Кифлички ТИМС различни видове, 250 г (1 кг = 4.08 €) – цена 1,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в каталога на Т Маркет!

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

Т Маркет Каталог Брошура 06 Януари – 12 Януари 2026

Т Маркет Каталог Брошура 30 Декември 2025 – 05 Януари 2026

Т Маркет Каталог Брошура 12 Декември 2025 – 08 Януари 2026