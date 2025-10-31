Т Маркет Каталог Брошура 04 Ноември – 10 Ноември 2025 и 28 Октомври – 03 Ноември 2025

В новата брошура на Т Маркет ще откриете: Луканка ТЪРНОВ Гастро, вакуум, кг – цена 14,99 лв.; Кашкавал от краве мляко ПОЛИННА 1.5 кг (1 кг = 13 .33 лв.) – цена 19,99 лв.; Домати DONNA PUPETTA белени, цели или на кубчета 400 г (1 кг = 2.48 лв.) – цена 0,99 лв.; Кафе NOVA BRASILIA класик, 450 г (1 кг = 24 .43 лв.) – цена 10,99 лв.; Банани кг – цена 2,19 лв.; Зеле кг – цена 0,55 лв.; Свинска плешка без кост, вакуум, кг – цена 5,99 лв.; ХБяло саламурено сирене САЯНА вакуум, кг – цена 11,99 лв.; Пиле МЕСНИ ИЗКУШЕНИЯ тарелка, кг – цена 5,49 лв. и много други.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

Т Маркет Каталог Брошура 04 Ноември – 10 Ноември 2025

Т Маркет Каталог Брошура 28 Октомври – 03 Ноември 2025