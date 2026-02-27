Т Маркет Каталог Брошура 03 Март – 09 Март 2026 и 24 Февруари – 02 Март 2026

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Розови домати кг – цена 1,99 €; 3/4 Масло PRESIDENT 60%, 200 г – цена 2,04 €; Олио EXTRA LINE слънчогледово, 1 л – цена 1,22 €; Свински бут без кост, вакуум, кг – цена 2,96 €; Шарени ябълки кг – цена 0,79 €; Банани кг – цена 1,17 €; Краве сирене ЕЛЕНА тенекия, 800 г (1 кг = 7.67 €) – цена 6,13 €; Прясно мляко OLYMPUS 3.7%, 1 л – цена 1,37 €; Кайма НАРОДЕН различни видове, 250 г (1 кг = 4.08 €) – цена 1,02 €; Шоколад ROSHEN Bubble различни видове, 80 г (1 кг = 9.88 €) – цена 0,79 € и много други.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

