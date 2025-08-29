Т Маркет Каталог Брошура 02 Септември – 08 Септември 2025 и 26 Август – 01 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Т Маркет ще откриете: Яйца МИЗИЯ размер S, 10 бр. (1 бр. = 0.30 лв.) – цена 2,99 лв.; Разтворимо кафе NESCAFE различни видове, 8 – 16.5 г (1 кг = до 36.25 лв.) – цена 0,29 лв.; Слънчогледово олио EXTRA LINE 1 л – цена 2,25 лв.; Захар IZZI 1 кг – цена 1,19 лв.; Пауч за котка LOVETT различни видове, 100 г (1 кг = 5.90 лв.) – цена 0,59 лв.; Краве сирене ЧИФЛИКЪ кутия, кг – цена 6,99 лв.; Свински врат без кост, кг – цена 8,99 лв.; Български пресни картофи кг – цена 0,79 лв.; Шунка свинска от бут слайс XXL, вакуум, 1 кг – цена 9,99 лв. и много други.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Т Маркет тук.

Магазини Т Маркет ще откриете в градовете София, Пловдив, Самоков, Монтана, Разград, Перник, Плевен, Асеновград, Враца, Лом, Карлово, Луковит, Тетевен, Троян, Пирдоп, Първомай и Костенец.

За повече информация, моля посетете сайта на магазини Т Маркет: www.tmarket.bg

