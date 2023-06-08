Технополис Промоция 08 Юни – 12 Юни 2023 и Каталог Брошура 02 Юни – 22 Юни 2023

В новия каталог-брошура на магазини Технополис ще откриете: ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛ TAURUS DH1201 ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ ЗА ДЕНОНОЩИЕ 12 L, 210 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 2.5 L – цена 219,99 лв.; ОВЛАЖНИТЕЛ DEERMA DEM-F600 EU 25 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 5 L – цена 56,99 лв.; ОВЛАЖНИТЕЛ DEERMA DEM-F500 25 W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 5 L – цена 49,99 лв.; ОВЛАЖНИТЕЛ GORENJE H50W 26W, КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАР 5 L – цена 119,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

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Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

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Технополис Промоция 08 Юни – 12 Юни 2023

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