Технополис Промоция 06 Април – 10 Април 2023 2023 и Брошура 31 Март – 20 Април 2023

Публикувано в на 6 април 2023 Mladen

В новата промоция на Технополис ще откриете Пролетен супер уикенд! Тук ще намерите: Смартфон GSM XIAOMI REDMI 10C GRAY 6.71 „, 64 GB, RAM 4 GB, 50+2 MP – цена 259 лв.; Смартфон GSM SAMSUNG GALAXY A54 5G A546 GRAPHITE 6.40 „, 256 GB, RAM 8 GB, 50+12+5 MP, 5G – цена 929 лв.; Смартфон GSM SAMSUNG GALAXY A54 5G A546 GRAPHITE 6.40 „, 256 GB, RAM 8 GB, 50+12+5 MP, 5G – цена 899,99 лв.; Смартфон GSM SAMSUNG GALAXY A54 5G A546 GRAPHITE 6.40 „, 256 GB, RAM 8 GB, 50+12+5 MP, 5G – цена 98,99 лв. и много други.

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Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

За повече информация, моля посетете сайта на верига Технополис: www.technopolis.bg

Технополис Промоция 06 Април - 10 Април 2023 2023 и Брошура 31 Март - 20 Април 2023
Технополис Промоция 06 Април – 10 Април 2023

Технополис Каталог Брошура 31 Март – 20 Април 2023

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