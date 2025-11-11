Технополис Промоция Черен Петък 14 Ноември – 17 Декември 2025

12 ноември 2025

Черен Петък идва и в Технополис! Само в периода 14 – 17 ноември 2025, вземете намаления на любимите си уреди! Вижте предварително част от офертите в Technopolis app!

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Технополис тук.

Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

За повече информация, моля посетете сайта на верига Технополис: www.technopolis.bg

