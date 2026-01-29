В новия каталог брошура на Технополис ще откриете: Телевизор PHILIPS 43PUS8400 4K Ultra HD QLED SMART TV, TITAN OS, 43.0 „, 108.0 см – цена 289 €; Телевизор PHILIPS 55PUS8400 4K Ultra HD QLED SMART TV, TITAN OS, 55.0 „, 139.0 см – цена 369 €; Лаптоп ACER Aspire Lite 15 AL15-33P-355X NX.D64EX.002 15.6 „, INTEL CORE 3 N355, RAM 16 GB, SSD 512 GB, INTEL GRAPHICS, WINDOWS 11, NATURAL TITANIUM – цена 479 €; Лаптоп ACER Aspire Lite 15 AL15-33P-359M NX.D62EX.004 15.6 „, INTEL CORE 3 N355, RAM 16 GB, SSD 512 GB, INTEL GRAPHICS, NATURAL TITANIUM – цена 379 €; Пералня BOSCH WAN28060BY 8.0 kg, 1400 об/min, ИНВЕРТОРЕН МОТОР б – цена 435 €; Телевизор LG OLED48C51LA 4K Ultra HD OLED evo AI WEBOS, 48.0 „, SMART TV – цена 899 €; Телевизор LG OLED42C51LA 4K Ultra HD OLED evo AI WEBOS, 42.0 „, SMART TV – цена 799 €; Телевизор TCL 55QLED780K 4K Ultra HD QLED SMART TV, GOOGLE TV, 55.0 „, 139.0 см – цена 389,90 € и много други.

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

За повече информация, моля посетете сайта на верига Технополис: www.technopolis.bg

Технополис Каталог Брошура 29 Януари – 18 Февруари 2026