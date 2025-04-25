В новия каталог и брошура на Технополис ще откриете: Лаптоп ACER Aspire Go 15 AG15-32P-33H3 NX.J46EX.001 15.6 „, INTEL CORE 3 N355, RAM 16 GB, SSD 512 GB, INTEL GRAPHICS, WINDOWS 11, PURE SILVER Код: 506364 – цена 979 лв.; Лаптоп ACER Aspire Go 15 AG15-32P-362S NX.J8XEX.002 15.6 „, INTEL CORE 3 N355, RAM 16 GB, SSD 512 GB, INTEL GRAPHICS, PURE SILVER Код: 506599 В наличност ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: НЕ – цена 779 лв.; Гейминг лаптоп ASUS ROG Strix G16 G614JVR-N4147 16.0 „, INTEL CORE I9-14900HX, RAM 16 GB, SSD 1000 GB, NVIDIA GEFORCE RTX4060, 8 GB GDDR6, ECLIPSE GRAY Код: 503970 – цена 3399 лв.; Смартфон GSM SAMSUNG GALAXY A16 5G A166 GREEN 6.70 „, 128 GB, RAM 4 GB, 50+5+2 MP, 5G Код: 505537 – цена 329 лв.; Смартфон GSM APPLE IPHONE 16 PRO MAX BLACK 6.90 „, 256 GB, RAM 8 GB, 48+48+12 MP, 5G Код: 505190 – цена 2745 лв.; Смартфон GSM APPLE IPHONE 16 PRO MAX NATURAL 6.90 „, 512 GB, RAM 8 GB, 48+48+12 MP, 5G Код: 505197 – цена 3295 лв. и много други.

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Технополис Каталог Брошура 25 Април – 15 Май 2025