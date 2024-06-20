В новия каталог-брошура на магазини Технополис ще откриете: Хладилник с фризер GORENJE NRK619EPW4 186.00 см – цена 699 лв.; Хладилник с фризер GORENJE NRK619EPXL4 186.00 см Код: 652558 – цена 759 лв.; Смартфон GSM SAMSUNG A35 5G A356 LEMON 6.60 „, 256 GB, RAM 8 GB, 50+8+5 MP, 5G Код: 503956 – цена 629 лв.; Смартфон GSM SAMSUNG A35 5G A356 BLUE 6.60 „, 256 GB, RAM 8 GB, 50+8+5 MP, 5G Код: 503954 – цена 629 лв.;Лаптоп ACER Aspire 3 A315-59-53AA NX.K6TEX.012 15.6 „, INTEL CORE I5-1235U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, INTEL IRIS XE GRAPHICS, СРЕБРИСТ Код: 502450 – цена 899 лв.; Лаптоп ACER Aspire 3 A315-59-58TH NX.K6TEX.014 15.6 „, INTEL CORE I5-1235U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, INTEL IRIS XE GRAPHICS, WINDOWS 11, СРЕБРИСТ Код: 502446 – цена 1099 лв.; Епилатор PHILIPS SERIES 8000 WET&DRY BRE730/10 СТЕПЕНИ НА РАБОТА 2, БЯЛ – цена 179 лв.; Телевизор SAMSUNG QE-65S90C 4K Ultra HD OLED TIZEN, 65.0 „, SMART TV – цена 2699 лв.; Телевизор SAMSUNG QE-77S90C 4K Ultra HD OLED TIZEN, 77.0 „, SMART TV, SMART TV, TIZEN, 77.0 „, 195.0 см – цена 3999 и много други.

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Технополис Каталог Брошура 21 Юни – 11 Юли 2024