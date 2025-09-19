В новия каталог и брошура на Технополис ще откриете: Пералня AEG LF5Z48BE 8.0 kg, 1400 об/min, ИНВЕРТОРЕН МОТОР Код: 654384 В наличност – цена 849 лв.; Сушилня AEG TR8184E КОНДЕНЗАЦИОННА С ТЕРМОПОМПА, 8.0 kg Код: 653782 – цена 1349 лв.; Смартфон GSM APPLE IPHONE 17 PRO DEEP BLUE 6.30 „, 512 GB, 48+48+48 MP, 5G Код: 508626 – цена 3039 лв.; Телевизор SONY BRAVIA 5 K-55XR55 4K Ultra HD MINI LED SMART TV, ANDROID TV, 55.0 „, 139.0 см Код: 14194 – цена 1999 лв.; Телевизор SONY BRAVIA 5 K-65XR55 4K Ultra HD MINI LED SMART TV, ANDROID TV, 65.0 „, 164.0 см Код: 14192 – цена 2499 лв.; Лаптоп ACER Aspire Go 15 AG15-42P-R7WH NX.J7XEX.013 15.6 „, AMD RYZEN 7 5825U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, AMD RADEON GRAPHICS, PURE SILVER Код: 507909 – цена 799 лв.; Смартфон GSM APPLE IPHONE 17 PRO SILVER 6.30 „, 256 GB, 48+48+48 MP, 5G Код: 508619 – цена 2549 лв. и много други.

Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

Технополис Каталог Брошура 19 Септември – 09 Октомври 2025