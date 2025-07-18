В новия каталог и брошура на Технополис ще откриете: Телевизор SAMSUNG QE-43Q7F 4K Ultra HD QLED SMART TV, TIZEN, 43.0 „, 108.0 см Код: 14021 – цена 749 лв.; Телевизор SAMSUNG QE-55Q7F 4K Ultra HD QLED SMART TV, TIZEN, 55.0 „, 138.0 см Код: 14014 – цена 1049 лв.; Хладилник с долен фризер BEKO B1RCNA 344 W 180.00 см Код: 654316 В наличност ЦВЯТ: БЯЛ – цена 699 лв.; Смартфон GSM SAMSUNG GALAXY Z FLIP 7 F766 6.90 „, 256 GB, RAM 12 GB, 50+12 MP, 5G Код: 508071 ВГРАДЕНА ПАМЕТ: 256 GB – цена 2349 лв.; Смартфон GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 F966 8.00 „, 256 GB, RAM 12 GB, 200+12+10 MP, 5G Код: 508064 ВГРАДЕНА ПАМЕТ: 256 GB – цена 3999 лв.; Смартфон GSM SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 F966 8.00 „, 256 GB, RAM 12 GB, 200+12+10 MP, 5G од: 508062 ВГРАДЕНА ПАМЕТ: 256 GB – – цена 3999 лв. и много други.

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Технополис Каталог Брошура 18 Юли – 07 Август 2025