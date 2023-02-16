В новия каталог-брошура на Технополис ще откриете: JVC 4K Ultra HD телевизор LT-50VA3200/ LT-65VA3200 – цена 599,00/899,00 лв.; Сушилня Beko, 7 кг – цена 799,00 лв.; Пералня Beko, 7 кг, 1400 оборота/мин. – цена 539,00 лв.; Моно соларен панел, Максимална Мощност – 410W – цена 266,00 лв.; Интелигентен мултикукър Tefal Cook4me+ CY8511 + Комплект 3 части Tefal Chef Club K172S305 – цена 399,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

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Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

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Технополис Каталог Брошура 17 Февруари – 09 Март 2023