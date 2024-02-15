В новия каталог-брошура на магазини Технополис ще откриете: Телевизор LG OLED65B33LA 4K Ultra HD OLED SMART TV, WEBOS, 65.0 „, 164.0 см – цена 2499 лв.; Телевизор LG OLED77B33LA 4K Ultra HD OLED SMART TV, WEBOS, 77.0 „, 195.0 см – цена 3799 лв.; Пералня BEKO WUE 7612 XBWS 7.0 kg, 1200 об/min, ИНВЕРТОРЕН МОТОР – цена 549 лв.; Сушилня BEKO B3T 41242 КОНДЕНЗАЦИОННА С ТЕРМОПОМПА, А+++, 7.0 kg – цена 849 лв.; Лаптоп ACER Aspire 5 A517-53-56RH NX.KQBEX.00M 17.3 „, INTEL CORE I5-12450H, RAM 16 GB, SSD 1000 GB, INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 11, STEEL GRAY – цена 1349 лв.; Лаптоп ACER Aspire 5 A517-53-78J5 NX.KQBEX.00L 17.3 „, INTEL CORE I7-12650H, RAM 16 GB, SSD 1000 GB, INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 11, STEEL GRAY – цена 1549 лв.; Смартфон GSM XIAOMI REDMI NOTE 12S ONYX BLK 6.43 „, 256 GB, RAM 8 GB, 108+8+2 MP – цена 369,99 лв.; Кафеавтомат SAECO Xelsis Suprema SM8889/00 XELSIS SUPREMA 15 bar, 1.7 L, МЕТАЛ – цена 2699 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

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Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

За повече информация, моля посетете сайта на верига Технополис: www.technopolis.bg

Технополис Каталог Брошура 16 Февруари – 07 Март 2024