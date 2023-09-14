В новия каталог-брошура на Технополис ще откриете: Телевизор SONY XR-55X90K 4K Ultra HD LED SMART TV, ANDROID TV, 55.0″, 139.0 см – цена 1899,00 лв.; AEG Сушилня с термопомпа TR818A4E – цена 1299,00 лв.; AEG Пералня LFR61E844BE – цена 999,00 лв.; Asus Лаптоп E1504FA, Екран: 15.6″ (39.6 cm), Матов, 1920×1080 – цена 1079,00 лв.; Прахосмукачка PHILIPS AQUATRIO CORDLESS XW9383/01 СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ 25.20 V, РАБОТА С ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ ДО 45 min, ТЕГЛО 4.2 kg – цена 1599,00 лв. и много други.

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Технополис Каталог Брошура 15 Септември – 05 Октомври 2023