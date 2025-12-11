Технополис Каталог Брошура 11 Декември 2025 – 08 Януари 2026 и 27 Ноември – 26 Декември 2025

В новия каталог брошура на Технополис ще откриете: Пералня AEG LFR61E844BE 8.0 kg, 1400 об/min, ИНВЕРТОРЕН МОТОР Код: 651301 – цена 899 лв.; Сушилня AEG T5DZ8BE КОНДЕНЗАЦИОННА С ТЕРМОПОМПА, 8.0 kg – цена 1299 лв.; Телевизор SONY BRAVIA 8 K-55XR80 4K Ultra HD OLED GOOGLE TV, 55.0 „, SMART TV – цена 2999 лв.; Гейминг лаптоп LENOVO LOQ 15ARP9 83JC00CKBM 15.6 „, AMD RYZEN 7 7435HS, RAM 24 GB, SSD 1000 GB, NVIDIA GEFORCE RTX4050, 6 GB GDDR6, LUNA GREY – цена 1849 лв.; Гейминг лаптоп LENOVO LOQ 15ARP9 83JC000HBM 15.6 „, AMD RYZEN 5 7235HS, RAM 24 GB, SSD 512 GB, NVIDIA GEFORCE RTX3050, 6 GB GDDR6, LUNA GREY – цена 1499 лв.; Гейминг лаптоп LENOVO LOQ 15ARP9 83JC00GBBM 15.6 „, AMD RYZEN 5 7235HS, RAM 24 GB, SSD 1000 GB, NVIDIA GEFORCE RTX3050, 6 GB GDDR6, WINDOWS 11, LUNA GREY – цена 1799 лв.; Гейминг лаптоп LENOVO LOQ 15ARP9 83JC002CBM 15.6 „, AMD RYZEN 7 7435HS, RAM 24 GB, SSD 1000 GB, NVIDIA GEFORCE RTX4050, 6 GB GDDR6, WINDOWS 11, LUNA GREY – цена 2199 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

Технополис Каталог Брошура 11 Декември 2025 – 08 Януари 2026

Технополис Каталог Брошура 27 Ноември – 26 Декември 2025