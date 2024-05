В новия каталог-брошура на магазини Технополис ще откриете: Телевизор HISENSE 65U7KQ 4K Ultra HD Mini LED SMART TV, VIDAA, 65.0 „, 164.0 см – цена 1299 лв.; Телевизор HISENSE 55U7KQ 4K Ultra HD Mini LED SMART TV, VIDAA, 55.0 „, 139.0 см – цена 999 лв.; Лаптоп ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ521W 15.6 „, AMD RYZEN 5 7520U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, AMD RADEON GRAPHICS, WINDOWS 11, ЗЕЛЕН – цена 1099 лв.; Лаптоп ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ302W 15.6 „, AMD RYZEN 5 7520U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, AMD RADEON GRAPHICS, WINDOWS 11, GREEN GREY – цена 1099 лв.; Лаптоп ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ304W 15.6 „, AMD RYZEN 5 7520U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, AMD RADEON GRAPHICS, WINDOWS 11, MIXED BLACK – цена 1099 лв.; Смартфон GSM MOTOROLA G54 POWER PB0W0000RO 6.50 „, 256 GB, RAM 12 GB, 50+ 8 MP, 5G – цена 359,99 лв.; Сешоар PHILIPS SenseIQ BHD829/00 1800.0 W, СТЕПЕНИ НА РАБОТА 3, ЙОНИЗАЦИЯ – цена 449 лв.; Телевизор SONY XR-48A90K 4K Ultra HD OLED ANDROID TV, 48.0 „, SMART TV, SMART TV, ANDROID TV, 48.0 „, 121.0 см – цена 2799 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

Технополис Каталог Брошура 10 Май – 30 Май 2024