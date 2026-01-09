В новия каталог брошура на Технополис ще откриете: Телевизор LG 65QNED70A6A 4K Ultra HD QNED SMART TV, WEBOS, 65.0 „, 164.0 cm Код: 14537 В наличност РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH: 65.0 “ – цена 1171,54 лв.; Телевизор LG 50QNED70A6A 4K Ultra HD QNED SMART TV, WEBOS, 50.0 „, 126.0 cm Код: 14573 В наличност РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH: 50.0 “ – цена 780,38 лв.; Лаптоп LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ00TWBM 15.6 „, AMD RYZEN 5 7520U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, AMD RADEON 610M GRAPHICS, ARCTIC GREY Код: 509206 В наличност ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: НЕ – цена 741,26 лв.; Лаптоп LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 82XQ00TNBM 15.6 „, AMD RYZEN 5 7520U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, AMD RADEON 610M GRAPHICS, WINDOWS 11, ARCTIC GREY Код: 509208 В наличност ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА: WINDOWS 11 – цена 936,84 лв.; Смартфон GSM HONOR MAGIC 8 LITE GREEN 6.79 „, 256 GB, RAM 8 GB, 108+5 MP, 5G Код: 509564 – цена 682,58 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

Технополис Каталог Брошура 09 Януари – 28 Януари 2026