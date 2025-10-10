В новия каталог и брошура на Технополис ще откриете: Телевизор LG 55QNED70A6A 4K Ultra HD QNED SMART TV, WEBOS, 55.0 „, 139.0 см Код: 14373 В наличност РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH: 55.0 “ – цена 879 лв.; Телевизор LG 43QNED70A6A 4K Ultra HD QNED SMART TV, WEBOS, 43.0 „, 108.0 см Код: 14572 В наличност РАЗМЕР НА ЕКРАНА В INCH: 43.0 “ – цена 6679 лв.; Сушилня HAIER HD90-A3Q979U1-S КОНДЕНЗАЦИОННА С ТЕРМОПОМПА, 9.0 kg Код: 653722 – цена 1199 лв.; Лаптоп ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ928 15.6 „, AMD RYZEN 7 5825U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, AMD RADEON GRAPHICS, QUIET BLUE Код: 508486 – цена 799 лв.; Лаптоп ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ597W 15.6 „, AMD RYZEN 7 5825U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, AMD RADEON GRAPHICS, WINDOWS 11, QUIET BLUE Код: 508484 – цена 999 лв. и много други.

Технополис Каталог Брошура 09 Октомври – 29 Октомври 2025