В новия каталог-брошура на магазини Технополис ще откриете: Съдомиялна за вграждане WSIC 3М27 C. 10 комплекта. Инверторен мотор. Трето ниво за прибори. 6 програми – цена 619 лв.; hp Гейминг лаптоп Victus 15. Екран: 15,6″ /39,6 см/, IPS, Матов, 1920х1080 – цена 1599 лв,; SAMSUNG Galaxy A34 5G. Екран 6,60″ /16,76 см/, 1080х2340, Памет:128 GB /100 GB използваеми/. 6 GB RAM – цена 495 лв.; Panasonic Аудио система SC- PMX90EG-S. Мощност: 120 W – цена 479,99 лв.; Panasonic Аудио система SC- АКХ32ОЕ-К. Мощност 450 W – цена 399,99 лв.; Panasonic Портативно радио. Компактен, джобен размер. Лесна настройка. Изход за слушалки. Честотен обхват АМ, FM – цена 35,99 лв.; AKAI Радиочасовник. Модерен дизайн с удобно управление. Цифров тунер с обхват АМ, FM – цена 29,99 лв. и много други

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Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

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Технополис Каталог Брошура 08 Март – 28 Март 2024