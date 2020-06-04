Технополис Каталог Брошура 05 Юни – 25 Юни 2020

В новия каталог-брошура на Технополис ще откриете: 4K Ultra HD Телевизор Philips, 43 см (108 см) – цена 779,00 лв.; Хладилник с фризер Liebherr, енергиен клас А++, 304 л обем – цена 799,00 лв.; Смартфон iPhone, 64 GB, 12 MP – цена 960,00 лв.; Гейминг лаптоп Lenovo IdeaPad, 15.6 инча, HDD 1000 GB – цена 1499,00 лв.; Електрическа грил скара Tefal OptiGrill+ XL – цена 329,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

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Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

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