Технополис Великденска Промоция и Брошура 01 Април – 21 Април 2022

Публикувано в на 16 април 2022 admin

Специално за Великден в Технополис ще откриете: Телевизор Philips LED 32.0 инча, 80.0 см – цена 347,99 лв.; Телевизор Samsung 4K Ultra HD LED, 43.0 инча, 108.0 см – цена 695,00 лв.; Стерео слушалки JVC – цена 99,99 лв.; iPhone 13 Clear Case – цена 99,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на бяла и черна техника в новия каталог на Технополис.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Технополис тук.

Магазините на Технополис ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Враца, Шумен, Плевен, Сливен, Русе, Благоевград, Добрич, Ямбол, Кюстендил, Пазарджик, Кърджали, Перник, Силистра, Видин, Монтана и Разград.

За повече информация, моля посетете сайта на верига Технополис: www.technopolis.bg

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Технополис Великденска Промоция 14 Април – 17 Април 2022

Технополис Каталог Брошура 01 Април – 21 Април 2022

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