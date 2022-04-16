Технополис Великденска Промоция и Брошура 01 Април – 21 Април 2022

Специално за Великден в Технополис ще откриете: Телевизор Philips LED 32.0 инча, 80.0 см – цена 347,99 лв.; Телевизор Samsung 4K Ultra HD LED, 43.0 инча, 108.0 см – цена 695,00 лв.; Стерео слушалки JVC – цена 99,99 лв.; iPhone 13 Clear Case – цена 99,99 лв. и много други.

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Технополис Великденска Промоция 14 Април – 17 Април 2022

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