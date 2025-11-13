Техномаркет Промоция Черен Петък 14 Ноември – 16 Ноември 2025

Техномаркет разкрива част от офертите си за Черен Петък 2025! Купете с огромно намаление: Пералня Samsung на цена от 649,00 лв./331,83 €; Преса за коса Remington Keratin Therapy Pro на цена от 59,90 лв./30,63 €; Мобилен телефон iPhone 14 128 GB Red на цена от 999,00 лв./510,78 € и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, компютри, мобилни телефони, климатици, домакински електроуреди, дребна техника и техника за забавление в новия каталог на Техномаркет:

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Техномаркет тук.

Магазините на Техномаркет ще откриете във всички по-големи градове в страната.

За повече информация, посетете сайта на магазини Техномаркет: www.technomarket.bg



