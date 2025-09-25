В новия каталог и брошура на Техномаркет откриете: МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН APPLE IPHONE 16 PRO 256GB BLACK TITANIUM Код на продукта: 09224318 – цена 2349 лв.; SAMSUNG ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО SAMSUNG EP-T2510NBEGEU FAST CHARGER 25W BK Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09216799 – цена 19,99 лв.; МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН MOTOROLA MOTO E15 64GB DS BLUE Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09228722 – цена 145 лв.; SAMSUNG МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН SAMSUNG GALAXY A16 128GB DS BLACK A165 Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09225052 – цена 259 лв.; ХЛАДИЛНИК SAMSUNG BESPOKE RB34C7B5E22/EF Black Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09220097 – цена 1199 лв.; VILLEROY&BOCH 10-4152-2640 ARTESANO LAVANDER САЛАТНА ЧИНИЯ Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 50060772 – цена 36,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, компютри, мобилни телефони, климатици, домакински електроуреди, дребна техника и техника за забавление в новия каталог на Техномаркет:

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Техномаркет тук.

Магазините на Техномаркет ще откриете във всички по-големи градове в страната.

За повече информация, посетете сайта на магазини Техномаркет: www.technomarket.bg

Техномаркет Каталог Брошура 25 Септември – 15 Октомври 2025