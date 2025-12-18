Техномаркет Каталог Брошура 18 Декември 2025 – 07 Януари 2026 и 11 Декември 2025 – 07 Януари 2026

В новата брошура на Техномаркет ще откриете: КУХНЕНСКИ РОБОТ PHILIPS HR7962/21 — цена 699,00 лв.; AIR FRYER PHILIPS HD9876/25 — цена 599,00 лв.; КАФЕАВТОМАТ DELONGHI ECAM220.21.B – цена 649,00 лв.; СЕШОАР PHILIPS BHD839/00 – цена 289,00 лв.; МАША PHILIPS BHB968/00 – цена 349,00 лв.; ПЕРАЛНЯ MIELE WEA135WCS EU1 LW 8kg Active – цена 1599,00 лв.; ПЕРАЛНЯ MIELE WWA120WCS 8kg Active – цена 1699,00 лв.; СЪДОМИЯЛНА МАШИНА MIELE G 5590 SCVi – цена 1699,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, компютри, мобилни телефони, климатици, домакински електроуреди, дребна техника и техника за забавление в новия каталог на Техномаркет:

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Техномаркет тук.

Магазините на Техномаркет ще откриете във всички по-големи градове в страната.

За повече информация, посетете сайта на магазини Техномаркет: www.technomarket.bg

Техномаркет Каталог Брошура 18 Декември 2025 – 07 Януари 2026

Техномаркет Каталог Брошура 11 Декември 2025 – 07 Януари 2026