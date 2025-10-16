В новия каталог и брошура на Техномаркет ще откриете: SAMSUNG МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА SAMSUNG MS20A3010AH/OL Код на продукта: 09205381 – цена 139 лв.; ЛАПТОП APPLE MACBOOK MBA 13.3 MGN63ZE/A SPG Предлаган отТехномаркет Код на продукта: 09185479 – цена 1595 лв.; ЛАПТОП APPLE MACBOOK AIR M2 13.6 SPG MLXW3ZE/A Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09207492 – цена 2299 лв.; SAMSUNG МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН SAMSUNG GALAXY A05S 64GB DS BLACK A057 Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09217629 – цена 209 ;лв.; SAMSUNG МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН SAMSUNG GALAXY A16 128GB DS BLACK A165 Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09225052 – цена 259 лв.; SAMSUNG МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН SAMSUNG GALAXY Z FLIP 7 512GB 5G DS CORALRED F766 Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09231586 – цена 2349 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, компютри, мобилни телефони, климатици, домакински електроуреди, дребна техника и техника за забавление в новия каталог на Техномаркет:

Техномаркет Каталог Брошура 16 Октомври – 05 Ноември 2025