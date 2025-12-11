Техномаркет Каталог Брошура 11 Декември 2025 – 07 Януари 2026 и 27 Ноември – 26 Декември 2025

В новата брошура на Техномаркет ще откриете: SONY PS КОНЗОЛА PS5 SLIM STD + FC26 — цена 1099,00 лв.; ТЕЛЕВИЗОР TCL 55C6K QD-MINI LED QLED SMART GOOGLE TV — цена 999,00 лв.; МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН APPLE IPHONE 16 128GB – цена 1599,00 лв.; NINJA AIR FRYER NINJA FN101EUST – цена 299,00 лв.; ПРАХОСМУКАЧКА DYSON V16 Piston Animal SV53 BCo/Bk 492963-01 – цена 1769,00 лв.; ПРЕСА ЗА КОСА DYSON HT01 AIRSTRAIT CERAMIC PINK 598960-01 – цена 999,00 лв.; ПЕРАЛНЯ BOSCH WAN28270BY – цена 999,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, компютри, мобилни телефони, климатици, домакински електроуреди, дребна техника и техника за забавление в новия каталог на Техномаркет:

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Техномаркет тук.

Магазините на Техномаркет ще откриете във всички по-големи градове в страната.

За повече информация, посетете сайта на магазини Техномаркет: www.technomarket.bg

Техномаркет Каталог Брошура 11 Декември 2025 – 07 Януари 2026

Техномаркет Брошура 27 Ноември – 17 Декември 2025

