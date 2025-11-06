В новия каталог и брошура на Техномаркет ще откриете: ПЕРАЛНЯ NEO WM-6K1000 ASG Код на продукта: 09231920 – цена 399 лв.; REFURBISHED РЕНОВИРАН ЛАПТОП APPLE MACBOOK PRO A2141 Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09228732 – цена 1319 лв.; REFURBISHED РЕНОВИРАН ЛАПТОП APPLE MACBOOK PRO A2141 Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09228732 – цена 2349 лв.; ГЕЙМЪРСКИ ЛАПТОП LENOVO LOQ 15ARP9 83JC002URM Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09231780 – цена 1849 лв.; ГЕЙМЪРСКИ ЛАПТОП LENOVO LOQ 15ARP9 83JC002ABM Код на продукта: 09225889 – цена 1499 лв.; КОМПЮТЪР APPLE IMAC 24 M4 10C 10C 24/512GB BLUE MD2T4ZE Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09225563 – цена 4399 лв.; ТЕЛЕВИЗОР HISENSE 75U7NQ MINI-LED QLED SMART TV Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09223809 – цена 1999 лв.; ТЕЛЕВИЗОР SONY XR-77A95LPAEP OLED SMART TV ANDROID Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09216818 – цена 8799 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, компютри, мобилни телефони, климатици, домакински електроуреди, дребна техника и техника за забавление в новия каталог на Техномаркет:

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Техномаркет тук.

Магазините на Техномаркет ще откриете във всички по-големи градове в страната.

За повече информация, посетете сайта на магазини Техномаркет: www.technomarket.bg

Техномаркет Каталог Брошура 06 Ноември – 26 Ноември 2025